Política Troca na CCJ pode parar na Justiça

A troca de Diego Sorgatto por Hélio de Sousa na vaga do PSDB na CCJ deve ir parar na Justiça. Isso porque, embora tenha sido comunicado da troca pelo líder do partido, Talles Barreto, o presidente Lissauer Vieira (PSB) afirma que não acatará o pedido. “Os problemas de bancada do partido devem ser resolvidos internamente. Eu não vou retirar um membro da CCJ por divergência...