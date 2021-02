Política Troca de cargos no Tribunal de Justiça é aprovada em votação definitiva

Foi aprovado ontem, em votação definitiva, o projeto de lei que substitui 105 cargos efetivos por 102 comissionados no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). O custo dos novos cargos é de R$ 13,24 milhões. Segundo a direção do TJ-GO, as alterações não criam novas despesas e as vagas de efetivos custavam R$ 14,89 milhões. Como não há criação de despesas, também não fica descum...