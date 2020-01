Política Tribunal reforma decisão por ‘paspalhice’

Alvo de ações do Supremo Tribunal Federal, a Lei de Abuso de Autoridade continua suscitando divergências, inclusive dentro do próprio ambiente forense. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Andrade Neto, ao reformar decisão, em novembro, indicou que um magistrado de primeiro grau, ao utilizar o argumento de ‘perigo real de imputação de crime’ da Lei 13.869/2...