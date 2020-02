Política Tribunal pede a substituição de Vinícius Cirqueira na Assembleia O Ministério Público Eleitoral acusa Vinícius de captação e gasto ilícito de recursos durante a campanha de 2018

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) encaminhou ofício à Assembleia Legislativa do Estado determinando a posse do 1º suplente de deputado estadual do PROS, diante de decisão tomada na semana passada que cassou o mandato de Vinícius Cirqueira. O Ministério Público Eleitoral acusa Vinícius de captação e gasto ilícito de recursos durante a campanha de 2018. Ad...