Política Tribunal de Justiça de Goiás emite nota em apoio ao STF após manifestações Na abertura da sessão plenária, o presidente do Supremo, Luiz Fux, rebateu discursos do presidente da República, Jair Bolsonaro, realizados no feriado da Independência do Brasil

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) manifestou apoio nesta quarta-feira (8) ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Ciente de seu compromisso com a democracia e com a imprescindível e harmoniosa independência entre os Poderes, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manifesta seu apoio ao Supremo Tribunal Federal que, assim como o Estado Democrático de Direito, s...