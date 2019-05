Política Tribunal da Lava Jato mantém condenação de mulher de Cunha por evasão de divisas Ela está sentenciada a dois anos e seis meses, com direito a cumprimento de pena em regime inicial aberto

O Tribunal Regional Federal da 4.ª Região manteve, nesta quinta-feira, 16, a condenação de Cláudia Cruz, mulher do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB), pelo crime de evasão de divisas, no âmbito da Operação Lava Jato. Ela está sentenciada a dois anos e seis meses, com direito a cumprimento de pena em regime inicial aberto. O emedebista está preso desde outub...