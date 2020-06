Política Tribunal aponta irregularidades em contratos

Iporá, Bela Vista e São Luís de Montes Belos também foram alvos de representações do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) por irregularidades em contratos relacionados à pandemia. Em Iporá, o tribunal argumenta que o prefeito, Naçoitan Leite (PSDB), realizou a compra de máscaras com sobrepreço. Em acórdão publicado no dia 18 de maio, o TCM determina que o ...