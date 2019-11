Política TRF-4 decide se anula sentença de Lula no caso do sítio de Atibaia Corte analisa recurso da defesa para anular pena de 12 anos e 11 meses de prisão

O Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), a segunda instância da Operação Lava Jato de Curitiba, decide nesta quarta-feira, 27, se anula a sentença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia ou se mantém a condenação de 12 anos e 11 meses de prisão. Os desembargadores João Pedro Gebran Neto, Thompson Flores e Leandro Paulsen, da O...