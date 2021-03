Política Trecho de 172 km da Ferrovia Norte-Sul liga São Simão (GO) à malha paulista A rota entre São Simão e o porto de Santos será feita com trens de 120 vagões, e não mais de 80

A inauguração do trecho da ferrovia Norte-Sul entre São Simão (GO) e Estrela D’Oeste (SP), ontem, fará com que a concessionária Rumo tenha conexões nos seis principais estados produtores do País, além de ligá-la à Malha Paulista.O trecho, de 172 quilômetros, operava em fase de testes desde a segunda semana de fevereiro e será o primeiro da Malha Central da Rumo, após inv...