Política TRE mantém candidatura de prefeito eleito ficha suja em Morrinhos Joaquim Guilherme foi condenado em 2011 devido à dispensa irregular de licitação de contrato entre a Prefeitura de Morrinhos e uma construtora, em 2002, quando era prefeito da cidade

Devido a erros processuais, o colegiado do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) manteve ontem, por 4 votos a 2, o registro de candidatura do prefeito eleito de Morrinhos, Joaquim Guilherme (PSDB), apesar de reconhecer que ele não poderia disputar as eleições deste ano por ser ficha suja. Ele tem condenação criminal devido à dispensa irregular de licitação de...