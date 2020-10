Política TRE-GO devolve tempo de propaganda eleitoral do PL para coligação de Maguito Vilela Decisão foi tomada em sessão plenária realizada nesta quinta-feira (15)

Em sessão realizada nesta quinta-feira (15), o plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) seguiu, por unanimidade, voto do relator juiz Vicente Lopes da Rocha, e devolveu o tempo de propaganda eleitoral do PL à coligação Pra Goiânia Seguir em Frente, que é composta por MDB, PTC, Patriota, Republicanos, PC do B, PM e PL. O emedebista Maguito Vilela é o candidato d...