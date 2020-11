Política TRE-GO autoriza uso de áudio de Vanderlan sobre senador flagrado com dinheiro na cueca Decisão ressalta que “veiculação não caracteriza ofensa" e lembra que "o próprio Vanderlan admitiu publicamente a veracidade das declarações”

O desembargador Luiz Eduardo de Sousa, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), decidiu na noite deste sábado (31) pela autorização do uso da propaganda eleitoral da coligação Pra Goiânia Seguir em Frente que utiliza o áudio do candidato a prefeito de Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSD), da coligação Goiânia em um Novo Momento, que defende o senador Chico Rodrigues, f...