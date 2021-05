Política TRE de Goiás nega pedido do MPE contra Vinícius Cirqueira Na decisão, publicada na quinta-feira (27), Crispim argumenta que não cabe ao TRE-GO tomar a decisão, pois o caso de Cirqueira está sob análise em instância superior.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), desembargador Leandro Crispim, negou pedido feito pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de cumprimento da cassação do mandato do deputado estadual Vinícius Cirqueira (PROS) e convocação do suplente. O parlamentar é acusado de captar e gastar de forma ilícita recursos da campanha de 2018 e teve sua cassaç...