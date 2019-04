Política 'Tratamos de um montão de assuntos', diz Bolsonaro sobre encontro com Maia Presidente também afirmou que governo está discutindo a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para o Ministério da Economia

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo, 28, que o encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no início da manhã de hoje foi "excelente" e durou cerca de uma hora. Questionado sobre se conversaram sobre a tramitação da Reforma da Previdência no Congresso, Bolsonaro respondeu apenas que trataram de "um montão de assuntos". Ao Estadão/Br...