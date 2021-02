Política Transporte em vans é aprovado

A Câmara de Goiânia aprovou ontem, em primeira votação, projeto de lei sobre implementação provisória do transporte complementar ao sistema do transporte público da capital, com o uso de vans escolares e de turismo. A matéria foi apresentada pela vereadora Sabrina Garcêz (PSD) em junho de 2020. A justificativa é evitar o aumento de casos de Covid-19. De acordo com Sabrina,...