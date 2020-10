Política ‘Transporte é feito hoje para levar as pessoas a Goiânia’ Para Bruno Felipe (Psol), a mobilidade precisa ser discutida no município sem “subserviência a um conglomerado de empresas”

Candidato do Psol em Aparecida de Goiânia, Bruno Felipe apresenta em suas propostas e discurso o lema do “direito à cidade”, com ideias de desconstrução das estruturas que ele considera estarem prejudicando a vida do trabalhador. Em sabatina do POPULAR, Bruno fez críticas à atual gestão, que tem o prefeito Gustavo Mendanha (MDB) em busca da reeleição. TRANSPORTE C...