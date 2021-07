Política Transferência da capital para Cidade de Goiás será cancelada mais uma vez por causa da pandemia Informação foi divulgada nesta segunda-feira (5) pelo governador Ronaldo Caiado (DEM)

Em evento nesta segunda-feira (5) para entrega de 210 novos ônibus escolares para atender estudantes que moram em áreas rurais, o governador Ronaldo Caiado (DEM) disse que a tradicional mudança simbólica da capital para a Cidade de Goiás no dia 25 de julho, aniversário do município, não ocorrerá. A Cidade de Goiás foi oficialmente a capital do Estado até 1937. A transferência t...