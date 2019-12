Política ‘Traficantes, corruptos, corruptores serão atingidos onde dói mais, no bolso’, diz Moro O ministro destacou no Twitter trecho do pacote anticrime que prevê o bloqueio de bens de condenados

O ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) lançou um aviso ao crime organizado. Nesta segunda, 16, ele destacou no Twitter trecho do pacote anticrime que prevê o bloqueio de bens de condenados. “Para aqueles que fazem do crime um meio de vida, o projeto estabelece que todo o patrimônio sem origem legal comprovada será confiscado após condenação.” “Criminosos profis...