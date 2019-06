Política Tradição e monarquia no apoio a Bolsonaro Diretores do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, herdeiros da antiga TFP, defendem união dos grupos conservadores em torno do governo e vão às ruas para apoiar a ‘reconstrução dos valores’

O uniforme, as bandeiras e os símbolos são os da antiga Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP). Os homens de cabelos grisalhos e roupas marrom e cinza carregam estandartes e distribuem panfletos no início da Avenida Paulista, longe dos carros de som. Era dia de manifestar apoio à pauta conservadora do governo de Jair Bolsonaro. Entre e...