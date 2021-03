Política Trabalhadores de serviços essenciais da Grande Goiânia terão “janela” no transporte coletivo Governador Ronaldo Caiado (DEM) discute na manhã deste domingo, com representantes de prefeituras da Região Metropolitana de Goiânia, medidas para reduzir a lotação dentro dos ônibus

O governador Ronaldo Caiado (DEM) discutiu na manhã deste domingo (21), com representantes de prefeituras da Região Metropolitana de Goiânia, a criação de uma janela exclusiva no transporte coletivo para trabalhadores de serviços essenciais como alternativa para reduzir a lotação dentro dos ônibus. Serão dedicadas as faixas das 5h45 às 7h15 e das 16h45 às 18h45 a este p...