Política Três deputados federais mudam voto sobre coligações proporcionais nas eleições Após ajudarem a enterrar modelo em 2017, Joao Campos (Republicanos), Lucas Vergílio (SD) e Rubens Otoni (PT) deram aval ao retorno; acordos e falhas no sistema atual são justificativas

Quatorze dos 17 deputados federais por Goiás votaram a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o retorno das coligações entre partidos nas eleições para deputados federais, estaduais e vereadores, já a partir do ano que vem. Entre eles, três deram aval para a volta do modelo eleitoral, apesar de terem sido a favor do fim dele em 2017.À época, foram 12 os...