Política Três concorrentes a prefeito mudam declaração de cor

Três candidatos que disputarão a eleição para a Prefeitura de Goiânia neste ano mudaram a declaração de cor e raça que deram em eleições passadas, de acordo com os registros que constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dos 15 candidatos, 7 se declararam brancos, 7 pardos e um preto. O senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o deputado estadual Alysson Lima (...