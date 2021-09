Política Trégua no PSL para atender emendas do Delegado Waldir

A trégua dentro do PSL de Goiás teve, entre as motivações, a promessa de liberação de emendas parlamentares para as bases do presidente estadual da sigla, deputado federal Delegado Waldir. O parlamentar afirma que vota em 85% dos projetos com o governo, mas desde o rompimento com aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em 2019, seus projetos no Estado deixa...