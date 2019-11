Política Toffoli vota por limitar compartilhamento de dados financeiros com MP Julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira (21)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, votou hoje (20), a favor da limitação do compartilhamento de dados financeiros da Unidade de Inteligência Financeira (UIF), do Banco Central, antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e da Receita Federal com o Ministério Público. Na sessão desta quarta-feira (20), somente o presidente, q...