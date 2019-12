Política Toffoli vai a evento em avião da FAB e emenda viagem em resort de luxo Assessoria do STF informou que o deslocamento “trata-se de viagem a serviço que envolve questões de segurança do presidente do Supremo”

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, usou aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) para ir a 1 evento na sexta-feira (20) em Ribeirão Claro (PR), cidade com pouco mais de 10 mil habitantes. O ministro da Corte aproveitou e emendou a estada por todo fim de semana em resort de luxo da região. As informações são do jornal Folha de S.Paulo. Toffoli saiu de Bra...