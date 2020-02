Política Toffoli vê como normal divergência no Judiciário

Na abertura do Ano Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, disse ontem que é normal haver “divergências” entre os ministros e ressaltou que o objetivo do Poder Judiciário é “gerar confiança, previsibilidade e segurança jurídica”.O Supremo retoma nesta semana suas atividades, em meio à crise interna provocada pela decisão do ...