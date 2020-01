Política Toffoli suspende redução de preço do DPVAT

O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem a suspensão da resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que reduziu o valor do DPVAT, seguro que cobre despesa com acidentes provocados por veículos terrestres. Na avaliação de Toffoli, o ato normativo do CNSP configuraria um ‘subterfúgio da administração’ para não cumpri...