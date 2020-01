Política Toffoli recua e restabelece redução de valor do DPVAT A norma estava prevista para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2020

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, reconsiderou sua própria liminar nesta quinta, 9, e restabeleceu a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados que reduziu o valor do DPVAT, seguro que cobre despesa com acidentes provocados por veículos terrestres. A norma estava prevista para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2020. A decisã...