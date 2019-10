Política Toffoli pode definir resultado de julgamento sobre prisão após 2ª instância Pressionado por colegas, presidente do STF marcou para esta quinta-feira o julgamento definitivo do mérito de três ações que contestam a execução antecipada de pena, medida considerada um dos pilares da Operação Lava Jato

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, pode definir o resultado do julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância, avaliam integrantes da Corte ouvidos reservadamente pelo Estado. Pressionado por colegas, Toffoli marcou para esta quinta-feira, 17, o julgamento definitivo do mérito de três ações que contestam a...