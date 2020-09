Política Toffoli nega pedido de Witzel e mantém julgamento que deve confirmar seu afastamento do cargo A sessão da Corte Especial está prevista para ocorrer na tarde desta quarta-feira, quando os 15 ministros que compõem o colegiado decidirão sobre a liminar do colega Benedito Gonçalves

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, negou nesta quarta-feira (2) pedido do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), para suspender o julgamento de seu afastamento do cargo pela Corte Especial do STJ (Superior Tribunal de Justiça). A sessão da Corte Especial está prevista para ocorrer na tarde desta quarta-feira, quando...