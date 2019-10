Política Toffoli marca para dia 7 retomada de julgamento sobre prisão após 2ª instância Faltam os votos dos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Cármen Lúcia e, por último, do presidente do STF, que deve definir o julgamento

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, decidiu marcar para 7 de novembro a retomada do julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Com um placar provisório de 4 votos a favor da execução antecipada de pena, e outros 3 contra, o julgamento continua na quinta-feira da semana que vem. A prisão após condenação ...