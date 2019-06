Política Toffoli marca julgamento sobre porte de drogas e frete rodoviário Prisão em segunda instância estão fora da pauta do segundo semestre

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, divulgou uma pauta de julgamentos para o segundo semestre que inclui as ações sobre descriminalização do porte de drogas e as disputas em torno da tabela de frete rodoviário, mas deixou de fora outros temas, como a prisão após condenação em segunda instância da Justiça. Pela agenda divulgada, o recu...