Política Toffoli mantém show gospel no Ano Novo de Copacabana Presidente do Supremo Tribunal Federal, em regime de plantão, atendeu pedido da Prefeitura do Rio e suspendeu decisão do Tribunal de Justiça do Estado

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu nesta segunda, 30, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio que proibia a apresentação da cantora gospel Anayle Sullivan e de qualquer cantor ou grupo religioso no Ano Novo de Copacabana. A medida atende pedido da Prefeitura carioca que alegava que o entendimento d...