Política Toffoli lança em Goiás programa contra obras paradas Segundo o presidente do STF, programa une todas as instituições para definir soluções conjuntas e garantir segurança jurídica para retomada; meta inicial é concluir no Estado 56 creches

Lançado nesta segunda-feira (17) em Goiás, o Programa Integrado para Retomada de Obras, chamado de Destrava, planeja finalizar a construção de 56 creches em 46 cidades goianas, ao custo de R$ 66 milhões. À frente do projeto, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, diz que o diferencial é que o program...