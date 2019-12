Política Toffoli diz que Lava Jato ‘destruiu empresas’ e MP é pouco transparente Para presidente do STF, colaboração da pessoa jurídica na operação ‘não ficou clara’; ao ‘Estado’, ministro afirma que, ao contrário do CNJ, Conselho do MP não colocava ninguém ‘para fora até pouco tempo’

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro José Antônio Dias Toffoli, disse ao Estado em entrevista na sexta, 13, que o governo do presidente Jair Bolsonaro “tem pessoas e áreas de excelência funcionando muito bem”. Não quis dizer quais são, mas reiterou: “São áreas de excelência, têm feito belíssimos trabalhos, t...