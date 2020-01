Política Toffoli diz que CNJ deve dar apoio e meios para implementação do juiz de garantias Questionado sobre a reação de alguns Estados à criação do juiz de garantias, Toffoli comparou a medida à atuação do Departamento de Inquéritos da capital paulista

O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, disse nesta quarta, 8, que o Conselho Nacional de Justiça deve dar apoio aos tribunais do País para implementação do juiz de garantias. Ele esteve no Tribunal de Justiça de Pernambuco pela primeira vez desde que assumiu a presidência da Suprema Corte. A instituição do juiz de garantias encont...