Política Toffoli cria grupo para avaliar uso de redes sociais por juízes Segundo portaria, liberdade de expressão dos magistrados deve ser conciliada com “preservação da imagem institucional do Poder Judiciário”

O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, criou um grupo de trabalho para “avaliar os parâmetros para o uso adequado das redes sociais” por juízes e desembargadores. Segundo a portaria, publicada na quinta-feira, a liberdade de expressão dos magistrados deve ser conciliada com “preservação da imagem institu...