Política Toffoli chama PGR sobre novo pedido de Flávio Bolsonaro para suspender investigação do caso Queiroz Fontes que acompanham o caso acreditam que as maiores chances de o senador obter uma vitória no Supremo e paralisar novamente as investigações seriam durante o período do recesso

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, solicitou na sexta-feira, 17, que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) para suspender novamente as investigações do caso Queiroz, revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo.Desde sábado, o vice-presidente do Supre...