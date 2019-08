Política Toffoli busca se aproximar de bancada do PSL Em jantar, presidente do STF se reúne com parlamentares da sigla, uma das mais críticas à atuação da Corte

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, se reuniu com integrantes da bancada do PSL da Câmara e do Senado na noite de anteontem, em um esforço para se aproximar do partido do presidente Jair Bolsonaro. O PSL é uma das siglas mais críticas à atuação do STF. A agenda com os parlamentares - entre eles o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), b...