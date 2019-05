Política Toffoli adia julgamentos sobre homofobia e descriminalização da maconha Em dezembro do ano passado, o presidente do Supremo havia marcado para o dia 5 de junho a continuidade das análises, mas com a pauta congestionada, decidiu que as discussões serão retomadas em outra data

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, anunciou nesta quinta-feira, 30, que vai retirar da pauta do dia 5 de junho o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconhapara uso pessoal. Em dezembro do ano passado, Toffoli havia marcado para o dia 5 de junho a continuidade desse julgamento, mas com a pauta do Supremo congestionada, d...