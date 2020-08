Política Toffoli é internado em Brasília com pneumonite alérgica

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, foi internado ontem no Hospital DFStar, em Brasília, informou a assessoria de comunicação da Corte. Toffoli foi diagnosticado com pneumonite alérgica, mas passa bem e deve seguir trabalhando, sem ficar de licença médica, de acordo com o STF.O ministro também fez um novo teste para Covid-19, que deu resul...