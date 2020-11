Política ‘Todo partido tem pessoas boas e ruins’, diz Antônio Gomide Deputado estadual e ex-prefeito de Anápolis, Antônio Gomide (PT) afirmou ao POPULAR que confia na virada no segundo turno

Deputado estadual e ex-prefeito de Anápolis, Antônio Gomide (PT) aposta na comparação entre sua gestão na cidade entre 2008 e 2014 e a do atual prefeito, Roberto Naves (PP), para chamar atenção de eleitores que estão insatisfeitos com o grupo que está no poder. No primeiro turno, Naves terminou à frente, com 46,64% dos votos. O petista teve 28,87%.No entanto, Gomide afirmo...