Política “Toda hora penso que você vai chegar”, diz Daniel em homenagem no dia do aniversário de Maguito Maguito faria 72 anos neste domingo (24) e Daniel diz na publicação que tem sido difícil a compreensão sobre a vida neste momento

Neste domingo (24), Daniel Vilela fez homenagem ao pai, Maguito Vilela, que morreu no último dia 13 de janeiro em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. No texto, Daniel diz que a família celebrou o aniversário do emedebista em sua fazenda, como nos últimos anos. “No Recanto do Guerreiro, tudo é você – e sempre será!”, escreveu. Maguito faria 72 ano...