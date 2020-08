Política ‘Toda aliança é possível’, diz Daniel Vilela Presidente estadual do MDB não descarta aproximação com Caiado, mas avalia com cautela próximos passos da sigla, após desistência de Iris Rezende

Depois do anúncio do prefeito Iris Rezende de que não será candidato à reeleição e de que pretende encerrar sua vida pública neste ano, o presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, diz que o partido está avaliando com cautela os próximos passos a serem tomados para a escolha do candidato, mas que não descarta nenhuma aliança, nem mesmo com o DEM do governador Ronaldo Caiado,...