Política TJ quer 102 comissionados no lugar de 105 efetivos em Goiás Projeto de lei do Judiciário, aprovado pela Comissão Mista, prevê custo dos novos cargos em R$ 13,24 milhões ao ano, o que indica R$ 9,9 mil de pagamento em média por servidor

Com aumento de 69% no número de comissionados nos últimos dez anos, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) quer elevar ainda mais os cargos em comissão. Projeto de lei do Judiciário aprovado nesta quinta-feira (18) pela Comissão Mista da Assembleia Legislativa propõe a substituição de 105 cargos efetivos por 102 comissionados.O custo dos novos cargos é de R$ 13,24 mil...