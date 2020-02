Política TJ-GO tem de afastar 29 parentes até 3º grau Servidores em situação irregular foram apontados em inspeção do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda a realização de concurso público; TJ-GO diz que certame já está em andamento

A presidência do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) terá de afastar imediatamente 29 interinos com parentesco até terceiro grau encontrados durante inspeção realizada de 18 a 22 de novembro de 2019 pela Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Também terá de regularizar a entrega de declarações de bens e rendas de magistrado e se...