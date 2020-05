Política TJ-GO paga auxílio-saúde de R$ 1,2 mil para magistrados já na folha de maio O benefício foi instituído no órgão no dia 13 deste mês; corte comunicou que "passou a cumprir o estabelecido na Resolução 294/2019, do Conselho Nacional de Justiça"

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) realizou nesta sexta-feira (29) o pagamento da folha de maio dos magistrados, servidores e pensionistas do Judiciário. Com ele, foi liberado também o auxílio-saúde, que acrescenta R$1.280 aos rendimentos de juízes e desembargadores. O pagamento foi confirmado ao POPULAR pela assessoria de imprensa do TJ-GO. Em nota, o tribunal disse apenas que...