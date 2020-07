Política TJ-GO diz que colabora com a PF; investigação está sob sigilo

Em nota, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) informou que “colaborou efetivamente com a ação da Polícia Federal, fornecendo todos os dados solicitados e prestando os esclarecimentos necessários à elucidação da questão”. O tribunal afirmou que não daria mais detalhes por conta do sigilo do processo, “mas ressalta que se trata ainda de investigação e serão observados os ...