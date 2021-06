Política TJ-GO dá aumento para assessores de juízes e desembargadores O presidente do tribunal, Carlos França, alterou a base de cálculo das gratificações de nível superior e de incentivo funcional desses servidores em cargos comissionados

O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Carlos França, assinou decreto na terça-feira (29) mudando a base de cálculo das gratificações de nível superior e de incentivo funcional de servidores comissionados. Com isso, foram concedidos aumentos salariais para quatro funções, com diferenças que chegam a quase R$ 3 mil. A nova base de cálculo defini...