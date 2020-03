O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) teve todos os seus eventos públicos com grande aglomeração de pessoas cancelados. A decisão foi definida nesta quinta-feira (11) na Portaria Conjunta nº 01/2020, assinada pelo desembargador Walter Carlos Lemes, e o corregedor-geral da Justiça do Estado de Goiás, desembargador Kisleu Dias Maciel Filho.

Segundo nota divulgada pelo TJ-GO, para a edição da portaria foram levados em consideração o alerta emitido nesta quarta-feira (11) pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que tratou a disseminação da doença como uma pandemia, a advertência do Ministério da Saúde, que estabeleceu medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional relacionadas ao coronavírus, bem como o informe da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI). “No entanto, a determinação não abrange a prática de atos de natureza judicial, como a realização de audiências e sessões do Tribunal do Júri, nos quais a presença fica restrita aos membros julgadores, servidores, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, partes e advogados”, diz o texto.

Nesta quinta-feira (11), foram confirmados os três primeiros casos de coronavírus em Goiás. Mais cedo, o Estado decretou estado de emergência na saúde e a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) estabeleceu, por meio de decreto, uma série de medidas para prevenir o avanço do coronavírus, como a suspensão eventos e ações coletivas no local a partir da próxima segunda-feira (16).